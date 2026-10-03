Подмосковный живодер, избивавший кошку на камеру, выбросил ее на улицу

Волонтеры ищут кошку, которую живодер из Подольска выбросил на улицу Подмосковный живодер, избивавший кошку на камеру, выбросил ее на улицу

Москва3 окт Вести.Житель подмосковного Подольска, который выкладывал в Сеть видео, на котором избивал серую кошку с замотанными изолентой мордой и лапами, выбросил ее на улицу, сообщает SHOT.

Как рассказали… волонтеры, беззащитную серую кошку видели на улице: у нее сильно повреждена лапа, она была напугана и смогла спрятаться пишет паблик

Сейчас ее ищет группа неравнодушных граждан.

Сам живодер, житель Подольска 2000 года рождения задержан. 2 октября его привезли в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В квартире мужчины, по словам очевидцев, нашли несколько телефонов, ноутбуки, плетку, лопату с землей и другие странные предметы.

Кадры с издевательствами над животным, которые парень выкладывал в интернет, он подписал пояснением, что мстит некоей женщине.