Москва3 октВести.Житель подмосковного Подольска, который выкладывал в Сеть видео, на котором избивал серую кошку с замотанными изолентой мордой и лапами, выбросил ее на улицу, сообщает SHOT.
Как рассказали… волонтеры, беззащитную серую кошку видели на улице: у нее сильно повреждена лапа, она была напугана и смогла спрятатьсяпишет паблик
Сейчас ее ищет группа неравнодушных граждан.
Сам живодер, житель Подольска 2000 года рождения задержан. 2 октября его привезли в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
В квартире мужчины, по словам очевидцев, нашли несколько телефонов, ноутбуки, плетку, лопату с землей и другие странные предметы.
Кадры с издевательствами над животным, которые парень выкладывал в интернет, он подписал пояснением, что мстит некоей женщине.