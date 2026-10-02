Живодера из Подольска, действия которого попали на видео, доставили в полицию

Живодера из Подольска установили и доставили в полицию Живодера из Подольска, действия которого попали на видео, доставили в полицию

Москва2 окт Вести.В городском округе Подольск полицейские нашли жителя, который на видео в интернете жестоко обращался с животным. Его доставили в отдел, сообщили в подмосковной полиции в MAX.

Ранее сообщалось, что в ходе мониторинга в интернете полицейские выявили видео, на котором запечатлен факт жестокого обращения с животным.

В результате правоохранители установили правонарушителя.

В результате оперативно - розыскных мероприятий сотрудниками УМВД России по г.о. Подольск правонарушитель установлен. Им оказался местный житель 2000 г.р. отмечается в сообщении

Молодого человека доставили в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства.