Москва2 октВести.В городском округе Подольск полицейские нашли жителя, который на видео в интернете жестоко обращался с животным. Его доставили в отдел, сообщили в подмосковной полиции в MAX.
Ранее сообщалось, что в ходе мониторинга в интернете полицейские выявили видео, на котором запечатлен факт жестокого обращения с животным.
В результате правоохранители установили правонарушителя.
В результате оперативно - розыскных мероприятий сотрудниками УМВД России по г.о. Подольск правонарушитель установлен. Им оказался местный житель 2000 г.р.отмечается в сообщении
Молодого человека доставили в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства.