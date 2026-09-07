В Краснодаре задержан мужчина, жестоко расправившийся с собакой Полиция задержала краснодарца за жестокую расправу над собакой

Москва7 сен Вести.Краснодарские полицейские задержали 40-летнего мужчину, который жестоко расправился с собакой на территории СНТ "Тополь". Подробности в MAX сообщает пресс-служба Управления МВД России по городу Краснодару.

По предварительным данным, в СНТ "Тополь" злоумышленник натравил своих собак на другое животное, а затем отрезал ему голову говорится в сообщении

Уголовное дело возбудили по статье о жестоком обращении с животными. Подозреваемому грозит до 3 лет лишения свободы. Ранее он был судим за разбой и угрозу убийством либо причинением тяжкого вреда здоровью.