Москва7 сенВести.Краснодарские полицейские задержали 40-летнего мужчину, который жестоко расправился с собакой на территории СНТ "Тополь". Подробности в MAX сообщает пресс-служба Управления МВД России по городу Краснодару.
По предварительным данным, в СНТ "Тополь" злоумышленник натравил своих собак на другое животное, а затем отрезал ему головуговорится в сообщении
Уголовное дело возбудили по статье о жестоком обращении с животными. Подозреваемому грозит до 3 лет лишения свободы. Ранее он был судим за разбой и угрозу убийством либо причинением тяжкого вреда здоровью.