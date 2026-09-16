В Орле возбуждено дело на мужчину, выкинувшего собаку из окна многоэтажки

Дело о жестоком обращении с животными возбудили на хозяина собаки в Орле В Орле возбуждено дело на мужчину, выкинувшего собаку из окна многоэтажки

Москва16 сен Вести.Полиция возбудила уголовное дело по статье о жестоком обращении с животным после инцидента в Орле, сообщили в УМВД России по Орловской области.

Ранее в социальных сетях появились кадры, на которых запечатлено падение собаки из окна многоквартирного жилого дома.

Сотрудниками полиции установлена личность гражданина, совершившего данное противоправное деяние. Им оказался мужчина 1962 года рождения, хозяин собаки говорится в заявлении ведомства в MAX

В МВД подчеркнули, что статья УК РФ о жестоком обращении с животными предусматривает наказание вплоть до лишения свободы на срок до трех лет.