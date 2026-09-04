Москва4 сенВести.В СНТ "Тополь" под Краснодаром живодер жестоко убил собаку на глазах у соседского мальчика. Об этом сообщает ИС "Вести".
Злоумышленник натравил на животное двух псов бойцовской породы – американских стаффордширских терьеров. Когда они расправились с собакой, мужчина отрубил ей голову с помощью мачете.
Аналогичная история уже случалась около двух лет назад. Жители пытались поговорить с живодером, но безрезультатно – он выходит из дома с травматическим пистолетом.
На живодера написали жалобу, там стоят подписи около 170 человек. В полиции сообщили о проведении проверки.