Москва30 сенВести.В подмосковном Подольске введен карантин по бешенству животных. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на постановление губернатора Московской области Андрея Воробьева.
Отмечается, что эпизоотический очаг установлен в границах дома №3 на Высотной улице. Сам город признан неблагополучным пунктом по бешенству.
Установить эпизоотический очаг по бешенству в границах территории дома 3 улицы Высотная города Подольск городского округа Подольск Московской области. <…> Установить неблагополучным пунктом по бешенству территорию города Подольск городского округа Подольск Московской областиговорится в публикации
На территории запрещены ярмарки, выставки и другие мероприятия, связанные с перемещением и скоплением восприимчивых животных, их вывоз, а также отлов диких животных для передачи в зоопарки.
Бешенство - опасное для человека и животных заболевание, поражающее центральную нервную систему и приводящее к летальному исходу. Заразиться можно при укусе больного животного через слюну. Основная профилактика - регулярная вакцинация домашних и сельскохозяйственных животных.