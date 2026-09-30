В Подольске Московской области ввели карантин по бешенству животных

Подмосковные власти ввели карантин по бешенству в Подольске В Подольске Московской области ввели карантин по бешенству животных

Москва30 сен Вести.В подмосковном Подольске введен карантин по бешенству животных. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на постановление губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Отмечается, что эпизоотический очаг установлен в границах дома №3 на Высотной улице. Сам город признан неблагополучным пунктом по бешенству.

Установить эпизоотический очаг по бешенству в границах территории дома 3 улицы Высотная города Подольск городского округа Подольск Московской области. <…> Установить неблагополучным пунктом по бешенству территорию города Подольск городского округа Подольск Московской области говорится в публикации

На территории запрещены ярмарки, выставки и другие мероприятия, связанные с перемещением и скоплением восприимчивых животных, их вывоз, а также отлов диких животных для передачи в зоопарки.

Бешенство - опасное для человека и животных заболевание, поражающее центральную нервную систему и приводящее к летальному исходу. Заразиться можно при укусе больного животного через слюну. Основная профилактика - регулярная вакцинация домашних и сельскохозяйственных животных.