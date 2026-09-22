Утверждены меры по предотвращению распространения бешенства животных в Луховицах

В Луховицах выявили вспышку бешенства животных Утверждены меры по предотвращению распространения бешенства животных в Луховицах

Москва22 сен Вести.В Луховицах выявлен очаг бешенства животных и утвержден план мероприятий по предотвращению распространения и ликвидации вспышки заболевания. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Утвердить План мероприятий по предотвращению распространения и ликвидации очага бешенства животных на территории муниципального округа Луховицы Московской обл говорится в распоряжении

Мероприятия по предотвращению распространения и ликвидации очага бешенства включают в себя установление источника возникновения вспышки заболевания, наблюдение за восприимчивыми животными, дезинфекцию, вакцинацию и прочее.