Ребенок издевался над своим котом в челябинском ЖК, полиция начала проверку

Полиция начала проверку после публикации видео живодера с котом в челябинском ЖК Ребенок издевался над своим котом в челябинском ЖК, полиция начала проверку

Москва4 окт Вести.Полиция начала проверку после информации об издевательствах ребенка над домашним котом в Челябинске.

Как пишет Ural Mash, инцидент произошел в ЖК "Парковый Премиум". На жестокое обращение с питомцем обратили внимание соседи мальчика - он во время прогулки тащил животное за собой. Кот не сопротивлялся и покорно висел на поводке.

После этого (соседи – ред.) глянули записи с камер в подъезде: на них пацан крутил животное на руках, пинал и таскал по полу сказано в публикации

Местные жители предложили родителям школьника купить кота, но те отказались и заявили, что уже отругали сына за подобное поведение.

По словам очевидцев, мальчик также проявляет агрессию по отношению к другим детям - бьет девочек во дворе. В ситуации разбираются полицейские.