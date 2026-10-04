Москва4 октВести.Полиция начала проверку после информации об издевательствах ребенка над домашним котом в Челябинске.
Как пишет Ural Mash, инцидент произошел в ЖК "Парковый Премиум". На жестокое обращение с питомцем обратили внимание соседи мальчика - он во время прогулки тащил животное за собой. Кот не сопротивлялся и покорно висел на поводке.
После этого (соседи – ред.) глянули записи с камер в подъезде: на них пацан крутил животное на руках, пинал и таскал по полусказано в публикации
Местные жители предложили родителям школьника купить кота, но те отказались и заявили, что уже отругали сына за подобное поведение.
По словам очевидцев, мальчик также проявляет агрессию по отношению к другим детям - бьет девочек во дворе. В ситуации разбираются полицейские.