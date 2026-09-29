СК начал проверку после избиения мужчиной 8-летнего мальчика в Южно-Сахалинске

В Южно-Сахалинске мужчина избил 8-летнего мальчика, проводится проверка СК начал проверку после избиения мужчиной 8-летнего мальчика в Южно-Сахалинске

Москва29 сен Вести.В Южно-Сахалинске сотрудники Следственного комитета (СК) России начали проверку обстоятельств ЧП с избиением 8-летнего мальчика во дворе жилого дома. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ведомства.

По предварительным данным, 26 сентября в вечернее время в районе одного из домов по улице Ленина в городе Южно-Сахалинске мужчина нанес телесные повреждения 8-летнему мальчику, который вышел во двор вынести мусор. Ребенку была оказана медицинская помощь говорится в канале ведомства в мессенджере MAX

Доследственная проверка проводится по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ (хулиганство). Устанавливаются все обстоятельства ЧП, личность мужчины, а также степень тяжести причиненного вреда здоровью несовершеннолетнего.