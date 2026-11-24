В Кургане после нападения собак на ребенка возбуждено уголовное дело

В Кургане стая собак напала на несовершеннолетнюю девочку, возбуждено дело В Кургане после нападения собак на ребенка возбуждено уголовное дело

Москва24 ноя Вести.В Кургане возбуждено уголовное дело после нападения собак на ребенка, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Курганской области.

Инцидент произошел 23 ноября в микрорайоне Восточный. Информация об этом была выявлена в ходе мониторинга СМИ и социальных сетей.

В результате произошедшего пострадавшей были причинены укушенные раны сказано в сообщении ведомства в MAX

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. По результатам проведенной процессуальной проверки возбуждено уголовное дело о халатности.

Действиям или бездействию уполномоченных органов и лиц, на которых возложены вопросы своевременной организации отлова безнадзорных животных, будет дана надлежащая правовая оценка.