Москва24 нояВести.В Кургане возбуждено уголовное дело после нападения собак на ребенка, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Курганской области.
Инцидент произошел 23 ноября в микрорайоне Восточный. Информация об этом была выявлена в ходе мониторинга СМИ и социальных сетей.
В результате произошедшего пострадавшей были причинены укушенные ранысказано в сообщении ведомства в MAX
Обстоятельства произошедшего устанавливаются. По результатам проведенной процессуальной проверки возбуждено уголовное дело о халатности.
Действиям или бездействию уполномоченных органов и лиц, на которых возложены вопросы своевременной организации отлова безнадзорных животных, будет дана надлежащая правовая оценка.