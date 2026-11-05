В Магадане проводится проверка после нападения трех бездомных собак на ребенка

В Магадане три собаки напали на ребенка, одна из которых укусила его за ногу В Магадане проводится проверка после нападения трех бездомных собак на ребенка

Москва5 ноя Вести.На территории поселка Снежный в Магадане три безнадзорные собаки напали на ребенка, одно из животных укусило несовершеннолетнего за ногу, по факту произошедшего организована проверка. Об этом сообщил региональный Следственный комитет (СК).

Информация об инциденте, произошедшем 2 ноября, была выявлена правоохранителями в ходе мониторинга сети. Утверждается, что после нападения собак медицинская помощь ребенку не потребовалась.

Проводится доследственная проверка в отношении должностных лиц муниципального образования "Город Магадан" по факту травмирования ребенка в результате нападения безнадзорной собаки по … ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность) говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Выясняются все детали произошедшего.