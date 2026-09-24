В Магнитогорске бродячая собака покусала 6-летнюю девочку, едва не оторвав ухо

В Магнитогорске бродячая собака едва не оторвала ухо 6-летней девочке В Магнитогорске бродячая собака покусала 6-летнюю девочку, едва не оторвав ухо

Москва24 сен Вести.В Магнитогорске бродячая собака напала на 6-летенюю девочку и покусала ее, едва не оторвав ухо. Об этом сообщила прокуратура Челябинской области.

Инцидент произошел в июне на детской площадке у д.6/1 по ул. Панькова, когда ребенок гулял под присмотром старшей сестры.

В результате девочке причинены укушенные раны губы и щеки, рваная рана ушной раковины говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Отмечается, что нападение животного произошло из-за ненадлежащего исполнения органом местного самоуправления полномочий по организации отлова безнадзорных животных.

Таким образом, в пользу пострадавшей девочки была взыскана компенсация морального вреда в размере 250 тыс. рублей.