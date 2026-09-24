Москва24 сенВести.В Магнитогорске бродячая собака напала на 6-летенюю девочку и покусала ее, едва не оторвав ухо. Об этом сообщила прокуратура Челябинской области.
Инцидент произошел в июне на детской площадке у д.6/1 по ул. Панькова, когда ребенок гулял под присмотром старшей сестры.
В результате девочке причинены укушенные раны губы и щеки, рваная рана ушной раковиныговорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ
Отмечается, что нападение животного произошло из-за ненадлежащего исполнения органом местного самоуправления полномочий по организации отлова безнадзорных животных.
Таким образом, в пользу пострадавшей девочки была взыскана компенсация морального вреда в размере 250 тыс. рублей.