В Воронеже бездомная собака укусила за лицо ребенка, возбуждено дело

В Воронеже бездомная собака укусила за лицо 6-летнего мальчика В Воронеже бездомная собака укусила за лицо ребенка, возбуждено дело

Москва5 ноя Вести.В Воронеже безнадзорная собака укусила за лицо 6-летнего мальчика, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Об этом сообщил региональный Следственный комитет (СК).

Информация об инциденте, который произошел 10 октября в подъезде жилого дома, была выявлена правоохранителями в ходе мониторинга сети.

Мальчика укусила за лицо безнадзорная собака. Ребенку потребовалась медицинская помощь … Возбуждено уголовное дело по … ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности) говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Устанавливаются все детали.