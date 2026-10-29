В Рязани первоклассник попал в больницу после нападения собак

Бездомные собаки напали на первоклассника в Рязани В Рязани первоклассник попал в больницу после нападения собак

Москва29 окт Вести.В Рязани агрессивные собаки напали на семилетнего мальчика, когда он вышел погулять недалеко от дома. Об этом RZN.info сообщила мама пострадавшего ребенка.

По словам женщины, три собаки повалили мальчика на землю и начали кусать. Собак спугнул водитель. Другой прохожий отвез пострадавшего домой.

7-летнего ребенка госпитализировали в ОДКБ. Собаки отгрызли мальчику мочку уха, разодрали правую руку, откусили кусок кожи от голени на правой ноге отмечается в сообщении

Врачи оказали помощь ребенку и поставили прививки. На данный момент мальчик чувствует себя нормально, его жизни ничего не угрожает.