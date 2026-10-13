Школьник попал в реанимацию после нападения собак на Кубани Собаки серьезно травмировали 12-летнего школьника на Кубани

Москва13 окт Вести.В городе Курганинске Краснодарского края четыре собаки напали на 12-летнего мальчика - ребенок получил тяжелые травмы и оказался в реанимации. В Краснодаре его ввели в искусственную кому. Об этом порталу 93.RU рассказал отец пострадавшего Алексей.

По словам мужчины, трагедия произошла утром 10 октября. Артем вместе с 14-летним приятелем Виталием отправились на платные пруды, которые в народе зовут Колхозными. За возможность порыбачить ребята отдали 500 рублей женщине, назвавшейся хозяйкой территории. Она пропустила их к водоему, но не сообщила о детях сторожу. Тот, заметив подростков, сам выпустил четырех питбулей.

Артем бросился бежать, чтобы отвлечь собак от друга, однако спастись не сумел - животные сбили его с ног и несколько минут терзали.

Они сидели, ловили рыбу и услышали собак. Увидели, что они бегут, и начали убегать вдвоем. Артем толкнул друга в сторону, а сам побежал, чтобы увести собак на себя рассказывает отец Артема Алексей

Виталий укрылся в кустах и пытался отогнать псов криками. Когда приехала скорая, собак отгоняли уже сами медики. Никто из хозяев так и не вышел.

Артема сначала доставили в местную больницу, а потом вертолетом переправили в Краснодар. Там ему провели сложную семичасовую операцию на голове. Сейчас мальчик в искусственной коме. Врачи полагают, что на восстановление организма уйдет примерно неделя, после чего предстоят еще операции и пересадка кожи. Как отметил Алексей, лечение займет не меньше полугода.

Семья уже подала заявления в следственный комитет и прокуратуру. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, идет расследование.