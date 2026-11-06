В Краснодаре подростку, пострадавшему при нападении питбулей, пересадили кожу Пострадавшему при нападении собак подростку в Краснодаре пересадили кожу

Москва6 ноя Вести.В Краснодаре врачи успешно пересадили кожу подростку, пострадавшему при нападении собак на базе отдыха. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

Ребенку проведена операция по пересадке кожи на затылок приводит агентство слова своего собеседника

Инцидент произошел в октябре 2026 года в Курганинске. 12-летний мальчик и его приятель пришли к платным прудам, чтобы порыбачить. Там на них набросили четыре питбуля.

Подростка они терзали несколько минут, его друг, которому удалось спрятаться от животных в кустах, пытался отогнать их криками, но безуспешно. В итоге школьник получил серьезные раны и был госпитализирован в реанимацию.

По факту расследуется уголовное дело об оказании небезопасных услуг, где фигурирует местная предпринимательница, организовавшая платную рыбалку.