Москва6 нояВести.В Краснодаре врачи успешно пересадили кожу подростку, пострадавшему при нападении собак на базе отдыха. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.
Ребенку проведена операция по пересадке кожи на затылокприводит агентство слова своего собеседника
Инцидент произошел в октябре 2026 года в Курганинске. 12-летний мальчик и его приятель пришли к платным прудам, чтобы порыбачить. Там на них набросили четыре питбуля.
Подростка они терзали несколько минут, его друг, которому удалось спрятаться от животных в кустах, пытался отогнать их криками, но безуспешно. В итоге школьник получил серьезные раны и был госпитализирован в реанимацию.
По факту расследуется уголовное дело об оказании небезопасных услуг, где фигурирует местная предпринимательница, организовавшая платную рыбалку.