Москва21 октВести.Подростка, на которого напали четыре собаки во время рыбалки в Курганинске Краснодарского края, вывели из искусственной комы. Об этом сообщает "Кубань 24".
По словам матери 12-летнего мальчика, врачи специально ввели его в кому, чтобы провести часть лечения. Сейчас его состояние заметно улучшилось.
Нападение собак произошло утром 10 октября, когда мальчик был на рыбалке на платном водоеме в Курганинске. Животные, принадлежащие индивидуальной предпринимательнице, были на свободном выгуле.
По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.