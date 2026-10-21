На Кубани вывели из искусственной комы искусанного собаками подростка Мальчика, искусанного собаками на Кубани, вывели из искусственной комы

Москва21 окт Вести.Подростка, на которого напали четыре собаки во время рыбалки в Курганинске Краснодарского края, вывели из искусственной комы. Об этом сообщает "Кубань 24".

По словам матери 12-летнего мальчика, врачи специально ввели его в кому, чтобы провести часть лечения. Сейчас его состояние заметно улучшилось.

Нападение собак произошло утром 10 октября, когда мальчик был на рыбалке на платном водоеме в Курганинске. Животные, принадлежащие индивидуальной предпринимательнице, были на свободном выгуле.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.