Москва14 октВести.В Краснодарском крае возбудили уголовное дело после нападения четырех собак на 12-летнего мальчика. Животные принадлежат индивидуальной предпринимательнице, которая управляет зоной платной рыбалки, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю.
Инцидент произошел утром 10 октября.
Ввиду необеспечения безопасности оказываемых фигуранткой услуг, собаки напали на 12-летнего мальчика, прибывшего в указанную местность для рыбалки, и причинили повреждения головы и конечностейсказано в сообщении ведомства в MAX
По данным следствия, собаки находились на свободном выгуле. Ребенок госпитализирован в медицинское учреждение для оказания помощи.
Усть-Лабинским межрайонным следственным отделом СКР по Краснодарскому краю в отношении местной жительницы возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Ход и расследование уголовного дела находится на контроле руководителя СКР по краю.