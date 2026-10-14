В Краснодарском крае 4 собаки едва не загрызли мальчика на платной рыбалке

В Курганинске во время платной рыбалки 4 собаки едва не загрызли мальчика В Краснодарском крае 4 собаки едва не загрызли мальчика на платной рыбалке

Москва14 окт Вести.В Краснодарском крае возбудили уголовное дело после нападения четырех собак на 12-летнего мальчика. Животные принадлежат индивидуальной предпринимательнице, которая управляет зоной платной рыбалки, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю.

Инцидент произошел утром 10 октября.

Ввиду необеспечения безопасности оказываемых фигуранткой услуг, собаки напали на 12-летнего мальчика, прибывшего в указанную местность для рыбалки, и причинили повреждения головы и конечностей сказано в сообщении ведомства в MAX

По данным следствия, собаки находились на свободном выгуле. Ребенок госпитализирован в медицинское учреждение для оказания помощи.

Усть-Лабинским межрайонным следственным отделом СКР по Краснодарскому краю в отношении местной жительницы возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ход и расследование уголовного дела находится на контроле руководителя СКР по краю.