Дело возбуждено после нападения безнадзорной собаки на ребенка в городе Марксе

Дело возбуждено после нападения собаки на ребенка в Саратовской области Дело возбуждено после нападения безнадзорной собаки на ребенка в городе Марксе

Москва6 ноя Вести.Уголовное дело возбуждено после нападения безнадзорной собаки на ребенка в Марксе Саратовской области. Об этом сообщил региональный Следственный комитет (СК).

Инцидент произошел 4 ноября около одного из домов по улице 5-я линия.

По версии следствия, в результате непринятия ответственными лицами надлежащих мер к организации деятельности по отлову, транспортировке и содержанию безнадзорных животных … безнадзорная собака укусила несовершеннолетнего. Пострадавшему причинены телесные повреждения говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

По поручению руководителя регионального СУ СКР по результатам проверки возбуждено уголовное дело.

В настоящее время проводятся следственные действия, устанавливаются все детали произошедшего, продолжается работа по сбору и закреплению доказательств.