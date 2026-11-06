Москва6 нояВести.Уголовное дело возбуждено после нападения безнадзорной собаки на ребенка в Марксе Саратовской области. Об этом сообщил региональный Следственный комитет (СК).
Инцидент произошел 4 ноября около одного из домов по улице 5-я линия.
По версии следствия, в результате непринятия ответственными лицами надлежащих мер к организации деятельности по отлову, транспортировке и содержанию безнадзорных животных … безнадзорная собака укусила несовершеннолетнего. Пострадавшему причинены телесные поврежденияговорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ
По поручению руководителя регионального СУ СКР по результатам проверки возбуждено уголовное дело.
В настоящее время проводятся следственные действия, устанавливаются все детали произошедшего, продолжается работа по сбору и закреплению доказательств.