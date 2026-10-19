На Урале хозяин напавшей на детей собаки заплатит более 3,2 млн рублей

На Урале с хозяина напавшей на детей собаки взыскано более 3,2 млн рублей На Урале хозяин напавшей на детей собаки заплатит более 3,2 млн рублей

Москва19 окт Вести.В Свердловской области с хозяина собаки прокуратура взыскала более 3,2 млн рублей в качестве компенсации морального вреда в пользу детей, которые получили тяжелые травмы в результате нападения животного. Об этом сообщает областное ведомство в MAX.

Как было установлено, 13 марта 2026 года житель города Арамиль, хозяин собаки выпустил ее на территорию вблизи жилого дома по ул. Рабочая рядом с детской площадкой.

В результате его преступной небрежности собака помеси пород "Хаски" и "Маламут" напала на мальчика, 2021 г.р., и девочку, 2017 г.р. говорится в сообщении

Несовершеннолетние были доставлены в медицинское учреждение с укушенными ранами лица, а также скальпированными и укушенными ранами волосистой части головы.

Сысертский районный суд удовлетворил исковое заявление прокурора, взыскав в пользу пострадавшей девочки компенсацию морального вреда в размере 250 тыс. рублей, а в пользу мальчика - 3 млн рублей сообщает пресс-служба ведомства

В июне 2026 года собственник собаки по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности был приговорен к 300 часам обязательных работ.