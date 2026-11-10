В Новосибирской области власти заплатят пострадавшим от укусов собак девочкам

Пострадавшим от укусов собак детям выплатят компенсацию в Новосибирской области В Новосибирской области власти заплатят пострадавшим от укусов собак девочкам

Москва10 ноя Вести.По решению суда власти Коченевского района заплатят двум пострадавшим от укусов бездомных собак компенсацию, сообщается в MAX-канале прокуратуры Новосибирской области.

С администрации района в пользу каждой несовершеннолетней взыскано по 30 тысяч рублей говорится в сообщении

Установлено, что в марте 2026 года в поселке Чик Коченевского района в районе школы № 7 от укусов бездомных собак пострадали две девочки.

Администрация муниципалитета не обеспечила надлежащую организацию мероприятий по обращению с животными без владельцев. Прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании компенсации морального вреда. Суд удовлетворил требования прокурора.