В Сочи суд взыскал 15 млн рублей с владельца хаски, покусавших лицо ребенку

Суд в Сочи взыскал 15 млн рублей с владельца хаски за нападение на ребенка В Сочи суд взыскал 15 млн рублей с владельца хаски, покусавших лицо ребенку

Москва29 окт Вести.Адлерский суд Сочи обязал владельца собак хаски выплатить 15 миллионов рублей компенсации морального вреда в пользу девятилетнего ребенка, которого собаки покалечили в 2025 году. Об этом сообщили в Telegram-канале Объединенной пресс-службы судов Краснодарского края.

Трагедия произошла 26 февраля прошлого года. Хаски, которых содержал ответчик, напали на девятилетнего ребенка и нанесли ему травмы, повлекшие обезображивание лица. В результате пострадавший проходит длительную и дорогостоящую реабилитацию.

Исковые требования удовлетворены в полном объеме. С ответчика в пользу истца взыскана денежная сумма в размере 15 000 000 рублей. Решение в законную силу не вступило отмечается в сообщении

Ранее сообщалось, что пострадавшего ребенка ждут восстановительные пластические операции в течение ближайших 4-5 лет.