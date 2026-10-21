Мальчика из Сочи, покусанного хаски, ждут операции в течение ближайших 5 лет

Мальчику, покусанному хаски в Сочи, предстоят операции в течение 5 лет Мальчика из Сочи, покусанного хаски, ждут операции в течение ближайших 5 лет

Москва21 окт Вести.Школьника из Сочи, получившего тяжелые травмы в феврале 2025 года после нападения хаски, ждут восстановительные пластические операции в течение ближайших 4-5 лет. Об этом РИА Новости рассказал отец мальчика Валентин Королев.

За последние шесть месяцев ребенку сделали порядка 10 операций.

Губу сделали, она прижилась. Операций еще много. Сейчас пойдет восстановительная пластика. Около 4-5 лет займут еще пластические операции в дальнейшем сказал Королев

По его словам, планируется сделать пластику носа, переносицы и ноздри, а также хирурги продолжат делать губу.

Ранее отец школьника сообщал, что его сын прошел курс реабилитации в Подмосковье, где с ним работали психологи. Ребенок живет активной социальной жизнью – ходит в школу, гуляет со сверстниками и занимается спортом.

Собаки набросились на 9-летнего мальчика утром 26 февраля в селе Лесное. Ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии и после стабилизации доставили санавиацией в Москву в Российскую детскую клиническую больницу.

Владельцем собак оказался 48-летний местный житель. По его словам, перед случившимся он не кормил животных несколько дней. Их изъяли и усыпили.

Мужчина свою вину признал, суд назначил ему наказание в виде 1,5 лет ограничения свободы.