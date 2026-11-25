Мальчика из Алтайского края, искусанного медведем, прооперировали в РДКБ Нейрохирурги РДКБ прооперировали пострадавшего от нападения медведя мальчика

Москва25 ноя Вести.Московские нейрохирурги провели операцию подростку из Алтайского края, который пострадал при нападении медведя. Об этом сообщила пресс-служба Российской детской клинической больницы Минздрава России на платформе MAX.

Мальчик продолжает лечение в нейрохирургическом отделении. 10 дней анестезиологи-реаниматологи и нейрохирурги боролись за его жизнь. Когда состояние удалось стабилизировать, его перевели из реанимации в обычную палату. Пациенту назначили антибактериальную терапию и стали обрабатывать раны. По мнению врачей, динамика восстановления положительная.

Для закрытия дефектов черепа и твердой мозговой оболочки, полученных в результате укусов медведя, ребенку было выполнено нейрохирургическое вмешательство. Операция прошла успешно, состояние пациента оценивается как стабильное, средней степени тяжести рассказал заведующий нейрохирургическим отделением РДКБ Дмитрий Рещиков

С ребенком работают сразу несколько специалистов – нейрохирурги, реконструктивно-пластические хирурги и врачи по медицинской реабилитации. Скоро его переведут в Федеральный детский реабилитационный центр "Кораблик" РДКБ, где он будет проходить следующий этап восстановления двигательных функций.

Мама мальчика рассказала, что сын чувствует себя хорошо: сам ходит, ест и общается со сверстниками по телефону.

По словам Дмитрия Рещикова, подросток останется под наблюдением врачей. В настоящее время всю необходимую высокотехнологичную помощь он получает в полном объеме по программе ОМС.

15-летний подросток пострадал 8 октября в лесном массиве, где находился вместе с другом. Медведь повредит телефон мальчика, устройство загорелось – это отпугнуло животное. После оказания первой помощи в медучреждениях Алтайского края пациента эвакуировали в Российскую детскую клиническую больницу.