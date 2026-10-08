После нападения медведя на подростка на Алтае организована проверка

Прокуратура заинтересовалась нападением медведя на подростка на Алтае После нападения медведя на подростка на Алтае организована проверка

Москва8 окт Вести.Прокуратура начала проверку после нападения медведя на подростка на пасеке в Солтонском районе Алтайского края, сообщили в надзорном ведомстве.

Подростка с рваными ранами госпитализировали.

В целях всестороннего и объективного установления всех обстоятельств произошедшего проводится проверка исполнения федерального законодательства. По итогам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, направленные на недопущение подобных случаев сказано в сообщении

Также надзорное ведомство контролирует принятие процессуального решения.