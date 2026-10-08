Москва8 октВести.Прокуратура начала проверку после нападения медведя на подростка на пасеке в Солтонском районе Алтайского края, сообщили в надзорном ведомстве.
Подростка с рваными ранами госпитализировали.
В целях всестороннего и объективного установления всех обстоятельств произошедшего проводится проверка исполнения федерального законодательства. По итогам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, направленные на недопущение подобных случаевсказано в сообщении
Также надзорное ведомство контролирует принятие процессуального решения.