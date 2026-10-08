В Алтайском крае ищут медведя, напавшего не подростка Охотоведы ищут медведя, напавшего на подростка в Алтайском крае

Москва8 окт Вести.В Алтайском крае сотрудники оперативных служб и охотоведы выявляют медведя, который напал на подростка на пасеке в Солтонском районе. Об этом сообщили в минприроды региона.

Минприроды Алтайского края в Солтонский район направлено три группы оперативного реагирования, состоящие из охотников, всего 12 человек. Работа на местности уже идет сказано в сообщении

Отмечается, что необходимая разрешительная документация на отстрел животного у охотников есть.

В ведомстве добавили, что в середине сентября в районе был введен режим повышенной готовности. За это время были ликвидированы порядка 30 особей бурого медведя.