Медведь напал на подростка в Алтайском крае

В Алтайском крае госпитализировали подростка после нападения медведя Медведь напал на подростка в Алтайском крае

Москва8 окт Вести.Медведь напал на 15-летнего подростка в Алтайском крае, пострадавшего госпитализируют в состоянии средней степени тяжести. Об этом сообщили на станции скорой медицинской помощи Бийска.

Отмечается, что инцидент произошел на пасеке в Солтонском районе.

Предварительно известно, что инцидент произошел сегодня на пасеке — примерно в 20 километрах от Солтона. Бригада скорой помощи госпитализирует 15-летнего пострадавшего в медицинское учреждение Бийска. говорится в сообщении

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Дальнейшая судьба хищника неизвестна.