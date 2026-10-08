Москва8 октВести.Медведь напал на 15-летнего подростка в Алтайском крае, пострадавшего госпитализируют в состоянии средней степени тяжести. Об этом сообщили на станции скорой медицинской помощи Бийска.
Отмечается, что инцидент произошел на пасеке в Солтонском районе.
Предварительно известно, что инцидент произошел сегодня на пасеке — примерно в 20 километрах от Солтона. Бригада скорой помощи госпитализирует 15-летнего пострадавшего в медицинское учреждение Бийска.говорится в сообщении
Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Дальнейшая судьба хищника неизвестна.