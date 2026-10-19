Подростка с Алтая, пострадавшего от медведя, перевели из реанимации

Мальчик, пострадавший от нападения медведя на Алтае, переведен в нейрохирургию Подростка с Алтая, пострадавшего от медведя, перевели из реанимации

Москва19 окт Вести.Мальчик, получивший множественные травмы во время нападения медведя в Алтайском крае, остается в больнице, его перевели из реанимации в нейрохирургическое отделение. Вся необходимая специализированная медицинская помощь оказывается пациенту в полном объеме по полису ОМС. Его состояние тяжелое, но стабильное. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Российской детской клинической больницы.

Мальчик в полном сознании, дышит самостоятельно, разговаривает с мамой и медицинским персоналом, планируется его перевод на самостоятельное питание приводятся словам заведующего нейрохирургическим отделением РДКБ Дмитрия Рещикова

Ранее сообщалось, что 15-летнего подростка, на которого напал медведь 8 октября, перевели из Барнаула в Российскую детскую клиническую больницу в Москве.