Вблизи места нападения медведя на подростка на Алтае ликвидировали трех хищников Медведя, напавшего на подростка на Алтае, могли застрелить

Москва14 окт Вести.Медведя, напавшего на 15-летнего мальчика в Солтонском районе Алтайского края, предположительно, застрелили, сообщает "МК на Алтае".

По данным близких к правоохранительным органам инсайдеров, медведя, который на пасеке в Солтонском районе напал на подростка и истерзал его, уже ликвидировали. Известно, что зверя обнаружили в окрестностях места происшествия пишет издание

Спустя сутки после ЧП вблизи места происшествия ликвидировали трех медведей.

В Солтонском районе еще в августе был введен режим повышенной готовности из-за опасности выхода диких животных к людям. За время его действия добыто 30 бурых медведей.

8 октября медведь напал и серьезно травмировал 15-летнего подростка на пасеке, где они с другом ухаживали за ульями. Парень забрался на дерево, но зверь стащил его и начал кусать. Юношу спасло чудо – косолапого отпугнул прокушенный им же телефон, который вспыхнул и загорелся.

Пострадавшего подростка на скорой отвезли в Центральную городскую больницу Бийска, где у него были диагностированы рваные раны головы и шеи, прокусы в ключичной области, переломы и ожог от воспламенившегося телефона. Его состояние оценивали как тяжелое. 10 октября пострадавшего парня перевезли в Москву и поместили в отделение реанимации и интенсивной терапии Российской детской клинической больницы Минздрава РФ.

По данному факту возбуждено уголовное дело о халатности. Прокуратура региона проводит проверку.