В московскую больницу перевезли юношу, пострадавшего от медведя на Алтае

Подростка, пострадавшего от медведя на Алтае, перевезли в Москву В московскую больницу перевезли юношу, пострадавшего от медведя на Алтае

Москва10 окт Вести.В Российскую детскую клиническую больницу в Москве перевезли из Барнаула 15-летнего подростка, который получил тяжелые травмы при нападении медведя 8 октября. Мальчик госпитализирован в отделение реанимации и интенсивной терапии, сообщает пресс-служба РДКБ Минздрава России.

Мальчик получил множественные укушенные раны обеих верхних конечностей и туловища, ожоги передней брюшной стенки, черепно-мозговую травму. При поступлении ему выполнено полное лабораторно-инструментальное обследование, в том числе компьютерная томография, проведены консультации профильных специалистов. Пациент находится на аппарате искусственной вентиляции легких, его состояние оценивается как тяжелое, но стабильное говорится в сообщении

В ближайшее время врачи определят план дальнейшего лечения, в том числе хирургического вмешательства.

Сначала юношу госпитализировали в Центральную городскую больницу Бийска, где ему провели полный комплекс диагностических мероприятий, а затем проведена экстренная операция. Позже его перевели в больницу скорой медицинской помощи в Барнауле.

Подросток получил множественные травмы при нападении медведя на лесной пасеке. Во время нападения животное прокусило телефон мальчика, устройство воспламенилось и тем самым отпугнуло медведя.