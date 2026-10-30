Мужчина, которому медведь выбил глаз в Приморье, вновь собирается на рыбалку Мужчина из Приморья, которому медведь выбил глаз, вновь собирается на рыбалку

Москва30 окт Вести.Владимир Одуло, житель села Ленино в Приморском крае, который серьезно пострадал в схватке с медведем, вновь собирается на рыбалку. Об этом он рассказал в эфире программы Андрея Малахова, передает ИС "Вести".

Мужчина уже перенес две операции - у него было повреждено плечо, голова и нога, а 27 ноября он планирует третью операцию на глаз, который ему выбил хищник, но это не помешает его планам.

На вопрос ведущего в студии, собирается ли он на рыбалку, Владимир ответил утвердительно.

Да-да, обязательно сказал Владимир

Также он рассказал подробности страшной встречи с хищником: медведь выскочил на него из воды, сколько именно длилась схватка, он затруднился ответить, по его ощущениям, долго. За это время людоед подрал ему руку и поцарапал голову.

Вообще, такого никогда не было в жизни. Я встречался много с медведями ... но такого не было. Этот как зверь просто вылетел и … прямо на меня рассказал егерь

Раны быстро затянулись благодаря своевременной помощи фельдшера. При этом, женщина не первый раз помогает раненым. В прошлом году она оказывала первую помощь парню, которого также сильно подрал зверь.

Владимир уточнил, что это уже третий хищник, которого он встретил в текущем месяце. Два других ушли в тайгу, а этот напал. Охотники организовали поиски людоеда, но, как и в прошлом году, они не увенчались успехом.