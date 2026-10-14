Рыбак из Приморского края рассказал, как пережил встречу с гималайским медведем

Когда медведь напал, больно не было: рыбак из Приморья о встрече с хищником Рыбак из Приморского края рассказал, как пережил встречу с гималайским медведем

Москва14 окт Вести.Житель села Ленино в Чугуевском районе Приморского края Владимир Одуло в конце сентября отправился на рыбалку и встретился в лесу с гималайским медведем. Мужчина отбился от хищника, но получил серьезную травму левого глаза, сообщает ТАСС.

Роковая встреча произошла 27 сентября. Медведь появился неожиданно – рыбак даже не успел испугаться. Зверь прыгнул и сбил человека в воду, где они некоторое время боролись: косолапый, как боксер, бил, царапал, потом укусил, а мужчина колотил хищника и отмахивался от него удочкой. По словам Одуло, внезапно медведь оставил его и ушел.

Когда медведь напал, то больно не было вспоминает пострадавший

Только позднее он понял, что серьезно ранен – зверь повредил ему левый глаз. Первую помощь мужчине оказала фельдшер в селе Ленино. После этого он отправился в больницу в Арсеньеве, где раны осмотрели и обработали. Однако пострадавшему требовалась операция, поэтому его отправили во Владивосток в краевую клиническую больницу №2.

6 октября Одуло перенес сложную операцию, которая длилась 3 часа. Хирурги восстановили мышцы глаза, сформировали наружный угол и провели пластику нижнего века. Теперь мужчине предстоит сделать еще 4-5 пластических операций.