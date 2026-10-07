Выживший при встрече с медведицей пенсионер рассказал, как дрался с хищницей Пенсионер из Приморья поделился подробностями драки с медведицей в реке

Москва7 окт Вести.Житель Чугуевского района Приморья Владимир Одуло рыбачил на берегу реки, когда на него набросилась медведица. Хищница сбила пенсионера с ног, поэтому схватка продолжилась уже в воде. Подробностями чудесного спасения мужчина поделился в интервью ИС "Вести".

Она мне так потом своей "перчаткой" (лапой – прим. ред.) как даст, как будто грушу, как ее боксер бьет – синяки [появились]. Потом хотела живот сожрать, штаны разорвала. Я ж в воде тоже маленький, [с ней] же кувыркались-кувыркались рассказал он

Схватка с медведицей закончилась бегством зверя. Истекающий кровью пенсионер смог добраться до машины и сам доехал до дома, который находился в 20 километрах от места происшествия. Оттуда он вызвал скорую помощь, и его увезли на лечение в город Арсеньев.

По словам мужчины, он опытный рыбак и прежде встречался с гималайскими медведями в приморской тайге.

В сентябре уже третий [медведь]. Один такой вообще большой [был], прямо в речку бух… Третья такая, она, как лошадь, вообще бешеная. Обычно добегали медведи [на расстояние] метра, как-то стоят уже, ничего [не делали], а эта как звери. Или хотела чего, я не знаю сказал пострадавший

Сейчас в Приморском крае продолжается работа по поиску медведицы. Владимир получил рваные раны лица, девой руки и бедра, также были задеты веко и левый глаз. В настоящее время состояние мужчины оценивается как удовлетворительное, он находится под наблюдением специалистов.