Собака спасла 65-летнего рыбака от медведицы в Приморье

Собака спасла рыбака от медведицы в Приморье Собака спасла 65-летнего рыбака от медведицы в Приморье

Москва7 окт Вести.Собака спасла 65-летнего рыбака от медведицы в Чугуевском округе Приморского края. Об этом сообщило региональное Министерство здравоохранения.

Инцидент произошел 27 сентября. Владимир взял с собой на рыбалку щенка, который и заставил его обернуться на шум за спиной – в момент, когда мужчина находился в воде, на него напал хищник.

По словам пострадавшего, медведица налетела не него и сбила с ног.

Зверь покусал и поцарапал мужчину, на какое-то мгновение он потерял сознание, и медведица сама отступила. С рваными ранами на лице, левой руке и бедре Владимир самостоятельно добрался до дома. Местный фельдшер обработала раны и вызвала бригаду скорой помощи, которая доставила пострадавшего в арсеньевскую городскую больницу говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

В медучреждении жителю Приморья провели первичную хирургическую обработку ран и госпитализировали его. Позднее Владимира также осмотрел офтальмолог, поскольку в результате нападения пострадали веко и левый глаз.

По заявлению регионального Минздрава, с 8 октября мужчина, переживший нападение медведя, продолжит лечение в офтальмологическом отделении краевой больницы во Владивостоке.

В настоящее время состояние Владимира удовлетворительное, он находится под наблюдением специалистов.