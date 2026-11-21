Москва21 ноя Вести.Мастер лесного хозяйства из Зилаирского района Башкирии Михаил Иванов смог спастись от напавшей на него в лесу медведицы, притворившись мертвым. Об этом он рассказал в беседе с РИА Новости.

По его словам, инцидент произошел несколько нет назад всего в одном километре от ближайшего населенного пункта. Тогда он и двое его коллег осматривали поваленные деревья и сухостои.

Один из работников ушел глубже в лес, его начали громко звать. В тот момент из кустов к людям вышла медведица, повалила мужчину на землю и попыталась растерзать. Еще один коллега успел скрыться.

Медведица пыталась вгрызться мне в лицо, но я удерживал ее за пасть, насколько мне хватило сил. Потом я изловчился и сильно пнул животное в морду, и оно схватилось за мою ногу. Промелькнула мысль, что надо притвориться мертвым, и я застыл. Не сопротивлялся, лежал спокойно, чуть приоткрыв глаза. Медведица повозилась с моей ногой и отступила вспоминает Иванов

Он добавил, что в тот момент находился в шоковом состоянии и боли не чувствовал. Когда же хищница скрылась в лесу, один из коллег оказал ему помощь, перевязал раны на руках и ноге и помог выйти из леса. Навстречу им уже направлялся свидетель случившегося, который смог сбежать и позвать помощь, за ним ехали медики скорой, и пострадавшего оперативно доставили в больницу.

Спустя несколько дней в том месте, где все произошло, нашли медвежонка, и мужчина считает, что именно поэтому медведица и набросилась на людей – чтобы защитить своего детеныша.