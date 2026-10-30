Алтайский егерь рассказал о паразите, из-за которого медведь выходит к людям

Алтайский егерь: медведей заставляет нападать на людей паразит Алтайский егерь рассказал о паразите, из-за которого медведь выходит к людям

Москва30 окт Вести.Алтайский егерь Сергей Усик предположил, что медведя заставляет выходить к людям паразит, который уничтожает хищника изнутри. Об этом он рассказал в эфире программы Андрея Малахова, передает ИС "Вести".

По словам Сергея, ослабленный зверь не может нормально охотиться и довольствуется легкой добычей.

Одна из причин такого поведения медведя - это трихинеллез, который просто жрет его изнутри. Медведь слабеет, худеет и, естественно, уже не может добыть себе нормально пищу пояснил егерь

Сергей неоднократно встречался с хищником и в голодные, и не в голодные годы. По его мнению, психика зверя в последнее время поменялась – он стал более агрессивным, возможно из-за заражения паразитом.