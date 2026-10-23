Москва23 окт Вести.Проблема с агрессией медведей в октябре будет только обостряться, поскольку перед зимней спячкой им необходимо максимально наесться. Такой информацией с ИС "Вести" поделился главный редактор журнала "В мире животных", кандидат биологических наук Александр Аболиц.

Он добавил, что поскольку прошедший год был не самым удачным в плане естественных ресурсов, которыми питаются медведи, вероятнее всего животные пойдут к людям.

Эксперт обозначил, что в такой ситуации важно ограничивать их доступ к пищевым отходам.

Проблема будет сейчас обостряться именно в октябре. По всей Сибири и не только по Сибири, медведи перед тем, как залечь в свои берлоги, должны максимально наесться. А поскольку год для них не самый удачный в плане их естественных ресурсов, кормов, которые дает им кедровый орех, ягода и прочее, что они привыкли есть перед тем, как уйти в зимнюю спячку, они идут к человеку. И прежде всего здесь надо, конечно, ограничивать доступ к пищевым отходам подчеркнул Аболиц

Ранее сообщалось об очередном нападении медведя на человека. Инцидент произошел в Пермском крае, животное атаковало охотника, который выжил благодаря помощи товарища.