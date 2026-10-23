Биолог Аболиц: медведь больше не воспринимает человека как угрозу

Биолог Аболиц объяснил, почему медведи больше не воспринимают людей как угрозу Биолог Аболиц: медведь больше не воспринимает человека как угрозу

Москва23 окт Вести.Люди стали гораздо реже охотиться на медведей, что привело к тому, что животное теперь не воспринимает человека как угрозу. Об этом ИС "Вести" рассказал главный редактор журнала "В мире животных", кандидат биологических наук Александр Аболиц.

Он отметил, что ранее многие поколения людей охотились на медведей, что позовляло регулировать их численность.

На медведей стали гораздо меньше охотиться. Медведь исторически перед человеком испытывает страх, потому что много поколений людей охотились на многие поколения медведей. Умели противостоять, умели добыть, умели регулировать эту численность. Медведь потерял страх и уже много поколений медведей никак не воспринимают людей как угрозу заявил Аболиц

Ранее Аболиц заявил, что проблема с медведями будет обостряться дальше. По его словам, это связано с желанием медведей наесться перед зимней спячкой.