Москва23 окт Вести.Контролировать популяцию медведей очень сложно. Об этом ИС "Вести" рассказал главный редактор журнала "В мире животных", кандидат биологических наук Александр Аболиц.

По его словам, извести медведей можно только вблизи населенных пунктов, а в труднодоступных территориях сделать это невозможно.

Популяцию регулировать очень сложно, особенно учитывая то, что охотников, которые готовы компетентно охотиться на медведя, не просто выйти в лес с ружьем, еще оставить подранка, [не так много] …, конечно, можно объявить войну медведем, потратить на это какие-то бешеные средства, летать на вертолетах, выискивать их всех. Но, как показывает опыт, мы можем в лучшем случае их [популяцию контролировать] в районе, где человек с ними сталкивается регулярно: вокруг городов, вокруг населенных пунктов. Но там, где небольшие какие-то поселки, там, куда уходят какие-нибудь там туристы, экспедиции, конечно, мы всех медведей не изведем. Они слишком хорошо приспособлены к этой среде, а мы гораздо хуже заявил Аболиц

Ранее Аболиц рассказал, что медведи больше не воспринимают человека как угрозу. По его словам, причиной стало то, что люди больше не охотятся на медведей.