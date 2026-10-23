Москва23 окт Вести.Охота на медведей теряет популярность из-за опасности встречи с хищником, а также падения интереса к шкуре животного, поскольку на рынке появилось много искусственных копий, практически не отличимых от реальных. Об этом ИС "Вести" рассказал главный редактор журнала "В мире животных", кандидат биологических наук Александр Аболиц.

Медведь – это хищник, который может и за себя постоять, и, более того, если вы не умеете стрелять, если у вас недостаточно мощное оружие, так лучше просто не пытаться, как говорится. Но конечно, тот коммерческий интерес, который был раньше в добыче медведя, но прежде всего это шкура. Хорошая выделанная медвежья шкура могла там месяц-два кормить семью охотника, это там 200-300 тысяч за нее можно было получить. Сейчас, во-первых, конечно, ну, за искусственную шкуру практически неотличимы, особенно тем, кто никогда не видел медведя. Да, вы не отличите эту имитацию, которая может стоить... 20 000, 15 000. Понятно, что ее себестоимость вообще копеечная заявил Аболиц

Он добавил, что мясо медведя содержит много паразитов, которые представляют опасность для человека.

Добыть медведя ради того, чтобы питаться его мясом, уже вообще никто не решается, потому что там масса опасностей: трихинелез, эхинококк и так далее, и так далее. Многие паразиты в медвежьем мясе, они гораздо опаснее, чем в других видах добычи. Добывать медведя только ради какого-то охотничьего куража, страсти заключил биолог

Ранее Аболиц объяснил сложность контроля популяции медведей. По его словам, численность животных реально регулировать только вблизи населенных пунктов.