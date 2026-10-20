Мальчик, пострадавший от нападения хаски в Сочи, вернулся в школу

Пострадавший от нападения хаски в Сочи мальчик прошел реабилитацию Мальчик, пострадавший от нападения хаски в Сочи, вернулся в школу

Москва20 окт Вести.Третьеклассник из Сочи, получивший тяжелые травмы в феврале 2025 года после нападения хаски, прошел курс реабилитации в подмосковной клинике. Об этом ТАСС рассказал отец мальчика Валентин Королев.

По словам мужчины, с ребенком работали психологи, благодаря чему он перестал бояться собак.

Прошли первый этап восстановления верхней губы. Самочувствие хорошее, ходит в школу. Всего уже 10 операций прошли. Впереди еще долгое лечение – коррекция носа, коррекция губы сказал Королев

Он добавил, что ребенок живет активной социальной жизнью – гуляет со сверстниками и занимается спортом.

Собаки набросились на 9-летнего мальчика утром 26 февраля в селе Лесное. Ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии и после стабилизации доставили санавиацией в Москву в Российскую детскую клиническую больницу.

Владельцем собак оказался 48-летний местный житель. По его словам, перед случившимся он не кормил животных несколько дней. Их изъяли и усыпили.

Мужчина свою вину признал, суд назначил ему наказание в виде 1,5 лет ограничения свободы.