Пострадавшему от нападения собаки ребенку на Камчатке выплатят компенсацию Суд Камчатки взыскал с хозяев собаки в пользу пострадавшего ребенка 70 тыс. руб.

Москва26 ноя Вести.По иску прокуратуры в пользу ребенка, пострадавшего от нападения собаки, взыскана компенсация морального вреда в размере 70 тысяч рублей, сообщается в MAX-канале надзорного ведомства региона.

Прокуратура Петропавловска-Камчатского провела проверку по обращению многодетной матери о травмировании ее 7-летнего сына на детской площадке. Установлено, что в мае текущего года женщина гуляла с детьми возле дома № 83 на проспекте Циолковского. Рядом находилась знакомая семьи с крупной овчаркой без поводка. Когда мальчик побежал, собака прыгнула на него и повалила на землю. При падении ребенок ударился о скамейку и получил закрытый перелом основания черепа.

Прокурор обратился в суд с иском о компенсации морального вреда. Суд удовлетворил требования и взыскал в пользу пострадавшего 70 тысяч рублей говорится в сообщении

Решение в законную силу не вступило.