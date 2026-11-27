Внедорожник сбил на пешеходном переходе 7-летнего ребенка на Камчатке

Семилетний ребенок пострадал в ДТП в Петропавловске-Камчатском Внедорожник сбил на пешеходном переходе 7-летнего ребенка на Камчатке

Москва27 ноя Вести.В районе дома №10 на улице Чубарова в Петропавловске-Камчатском произошло ДТП, в нем пострадал семилетний пешеход, сообщается в MAX-канале Госавтоинспекции края.

Установлено, что 61-летний водитель внедорожника не уступил дорогу и сбил 7-летнего пешехода на нерегулируемом пешеходном переходе.

Мальчик получил телесные повреждения, ему оказана медицинская помощь говорится в сообщении

В прокуратуре края уточнили, что после осмотра нейрохирургом ребенок направлен в Камчатскую краевую детскую больницу. Проводится расследование. Прокуратура поставила на контроль установление обстоятельств происшествия.