Москва24 сенВести.Пешеход получил травмы и был доставлен в реанимацию в результате ДТП в поселке Раздольный Камчатского края, сообщила пресс-служба краевого управления Госавтоинспекции УМВД России в мессенджере МАХ.
Инцидент произошел в среду, 23 сентября, в 20.10 возле дома ½ по улице Советская.
47-летний водитель, управляя автомобилем Toyota Town Ace, совершил наезд на 45-летнего пешехода… В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения, он доставлен в реанимационное отделениенаписали в пресс-службе
Там также уточнили, что пешеход шел посередине полосы движения навстречу транспортным средствам. При этом на его одежде не было светоотражающих элементов.