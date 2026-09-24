Водитель на Камчатке в темноте не заметил пешехода и сбил, причинив травмы

Пешеход пострадал в ДТП в Раздольном на Камчатке Водитель на Камчатке в темноте не заметил пешехода и сбил, причинив травмы

Москва24 сен Вести.Пешеход получил травмы и был доставлен в реанимацию в результате ДТП в поселке Раздольный Камчатского края, сообщила пресс-служба краевого управления Госавтоинспекции УМВД России в мессенджере МАХ.

Инцидент произошел в среду, 23 сентября, в 20.10 возле дома ½ по улице Советская.

47-летний водитель, управляя автомобилем Toyota Town Ace, совершил наезд на 45-летнего пешехода… В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения, он доставлен в реанимационное отделение написали в пресс-службе

Там также уточнили, что пешеход шел посередине полосы движения навстречу транспортным средствам. При этом на его одежде не было светоотражающих элементов.