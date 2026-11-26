Москва26 нояВести.В Ленобласти полицейские задержали владельца собаки, которая напала на 3-летнюю девочку, сообщает региональное ГУ МВД в MAX.
ЧП произошло 24 ноября в Выборгском районе.
Местный житель обратился в полицию с сообщением о том, что на детской площадке в коттеджном поселке Ленинское собака соседа покусала его малолетнюю дочь.
Установлено, что ... мужчина выгуливал двух собак без намордников, одна из которых вырвалась и побежала в сторону детской площадки, где набросилась на трехлетнюю девочкуговорится в публикации
В результате нападения животного ребенок получил множественные укусы и гематомы. После оказания медпомощи девочку отпустили домой в удовлетворительном состоянии.
На следующий день, 25 ноября, участковый уполномоченный полиции задержал 37-летнего гражданина одного из государств ближнего зарубежья, выгуливавшего собак на территории коттеджного поселка.
По факту произошедшего следственными органами возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Подозреваемый задержан.