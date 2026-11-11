В Новороссийске собаки напали на женщину, она госпитализирована

В селе Кирилловка в Новороссийске собаки покусали местную жительницу В Новороссийске собаки напали на женщину, она госпитализирована

Москва11 ноя Вести.В Новороссийске собаки напали на 53-летнюю местную жительницу - женщину госпитализировали. Об этом сообщило ГУ МВД России по Краснодарскому краю на платформе MAX.

Отмечается, что инцидент произошел на Путевой улице в селе Кирилловка 9 ноября.

9 ноября в дежурную часть отдела полиции Приморского района поступило заявление от 53-летней местной жительницы о нападении на нее собак на ул. Путевой села Кирилловка (г. Новороссийск) говорится в публикации

По словам пострадавшей, владелец животных не обеспечил должного контроля за питомцами – это и привело к нападению.

В настоящее время проводится проверка по факту случившегося. По ее итогам примут решение в соответствии с законодательством.