Москва9 нояВести.На Броневой улице в Воронеже бродячая собака напала на беременную женщину, прокуратура Ленинского района города организовала проверку, сообщает региональный надзорный орган в мессенджере MAX.
В ходе проверки будет дана оценка деятельности управы Ленинского района города Воронежа и МБУ "Приют для животных", а также действиям должностных лиц, ответственных за организацию работы с безнадзорными животнымиотмечается в публикации
При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, добавили в ведомстве.
О состоянии пережившей нападение беременной женщины ничего не сообщается.