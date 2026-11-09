В Воронеже бродячая собака напала на беременную женщину

На беременную жительницу Воронежа напала бродячая собака В Воронеже бродячая собака напала на беременную женщину

Москва9 ноя Вести.На Броневой улице в Воронеже бродячая собака напала на беременную женщину, прокуратура Ленинского района города организовала проверку, сообщает региональный надзорный орган в мессенджере MAX.

В ходе проверки будет дана оценка деятельности управы Ленинского района города Воронежа и МБУ "Приют для животных", а также действиям должностных лиц, ответственных за организацию работы с безнадзорными животными отмечается в публикации

При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, добавили в ведомстве.

О состоянии пережившей нападение беременной женщины ничего не сообщается.