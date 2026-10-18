В Нижегородской области ищут человека, ранившего собаку на улице Ранившего собаку человека ищут в Нижегородской области

Москва18 окт Вести.В Нижегородской области правоохранители ищут злоумышленника, ранившего собаку. Об этом сообщается в Telegram-канале управления МВД России по региону.

Об инциденте полиции сообщили 16 октября. Очевидец рассказал, что около 13.40 на улице Пушкина в Заволжье был слышен хлопок, а после этого там нашли травмированную собаку.

На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Сотрудники полиции обнаружили пострадавшее животное и оперативно передали его в ветеринарное учреждение говорится в сообщении

Ветеринары оказывают собаке помощь и выясняют характер ранения. Полиция проводит проверку.