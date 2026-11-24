Бездомные собаки напали на девочку в Новороссийске, возбуждено дело

В Новороссийске возбудили дело после нападения собак на ребенка Бездомные собаки напали на девочку в Новороссийске, возбуждено дело

Москва24 ноя Вести.На улице Герцена в Новороссийске несколько бездомных собак напали на девочку. Несовершеннолетняя получила травмы. Было возбуждено уголовное дело о халатности, сообщили в СУ СКР по Краснодарскому краю.

Информация о нападении была опубликована в медиапространстве. Уточняется, что девочку укусили за ногу.

В настоящее время по уголовному делу следователем проводятся необходимые следственные действия отмечается в сообщении ведомства в MAX

Ход расследования уголовного дела на контроле в аппарате следственного управления.