Москва24 нояВести.На улице Герцена в Новороссийске несколько бездомных собак напали на девочку. Несовершеннолетняя получила травмы. Было возбуждено уголовное дело о халатности, сообщили в СУ СКР по Краснодарскому краю.
Информация о нападении была опубликована в медиапространстве. Уточняется, что девочку укусили за ногу.
В настоящее время по уголовному делу следователем проводятся необходимые следственные действияотмечается в сообщении ведомства в MAX
Ход расследования уголовного дела на контроле в аппарате следственного управления.