Москва20 нояВести.Уголовное дело по статье о халатности возбуждено по факту нападения безнадзорной собаки на малолетнего ребенка, сообщила пресс-служба ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.
Бездомная собака накинулась на пятилетнего мальчика 19 ноября на улице Лесопитомник. Информация об этом появилась в социальных сетях.
По данному факту следственным отделом по Октябрьскому району города Красноярска … возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность)написали в пресс-службе
Обстоятельства произошедшего устанавливаются. В рамках расследования будет дана правовая оценка деятельности должностных лиц органов местного самоуправления и лиц, ответственных за отлов и содержание безнадзорных животных.