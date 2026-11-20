Возбуждено дело после нападения бродячей собаки на мальчика 5 лет в Красноярске

Бродячая собака напала на ребенка в Красноярске Возбуждено дело после нападения бродячей собаки на мальчика 5 лет в Красноярске

Москва20 ноя Вести.Уголовное дело по статье о халатности возбуждено по факту нападения безнадзорной собаки на малолетнего ребенка, сообщила пресс-служба ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Бездомная собака накинулась на пятилетнего мальчика 19 ноября на улице Лесопитомник. Информация об этом появилась в социальных сетях.

По данному факту следственным отделом по Октябрьскому району города Красноярска … возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность) написали в пресс-службе

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. В рамках расследования будет дана правовая оценка деятельности должностных лиц органов местного самоуправления и лиц, ответственных за отлов и содержание безнадзорных животных.